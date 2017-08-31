Специалисты нашли в псковском «Империале» зараженные цветы
30 августа в ходе проведения досмотра специалисты выявили в цветочной продукции, поступившей в адрес ООО «Империал» (Псков), карантинный объект. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
В партии горшечных цветов – выращенных в Дании хризантем был обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс.
В целях недопущения возможного распространения карантинных организмов, собственнику продукции выдано предписание об уничтожении зараженной партии.