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Экономика

Транзит морепродуктов из Индии и Китая запрещен в Себежском районе

В Псковской области запрещен транзит из Московской область в Калининградскую более 18 тонн морепродуктов производства Индии и Китая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета послужили многочисленные нарушения в оформлении товаросопроводительных документов, выявленные во время досмотра.

Машина с грузом была задержана в автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район).

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