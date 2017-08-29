Транзит морепродуктов из Индии и Китая запрещен в Себежском районе

16:49, 31 августа 2017, ПАИ

В Псковской области запрещен транзит из Московской область в Калининградскую более 18 тонн морепродуктов производства Индии и Китая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужили многочисленные нарушения в оформлении товаросопроводительных документов, выявленные во время досмотра.

Машина с грузом была задержана в автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район).