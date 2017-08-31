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Общество

Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой

Сегодня, накануне 1 сентября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ, проректор по воспитательной и социальной работе Наталья Иванова.

ПсковГУ активно готовится к открытию нового медицинского факультета. Он объединит уже существующие в вузе медицинские направления и станет площадкой для открытия новой специальности - «лечебное дело». Сможет ли непрофильный вуз готовить настоящих врачей, какой конкурс на медфакультет ожидают в ПсковГУ, кто из псковских врачей будет учить студентов, сколько времени нужно, чтобы закрыть потребность Псковской области в терапевтах — об этом в интервью ПАИ рассказала Наталья Иванова.

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