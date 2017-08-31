Готовность к зиме обсудили на заседании штаба по обеспечению электробезопасности Псковской области

16:24, 31 августа 2017, ПАИ

Главным вопросом очередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области под председательством заместителя губернатора Александра Кузнецова стало подведение итогов подготовки энергетического комплекса региона к предстоящей зиме. Мероприятие прошло в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

С докладами выступили технические руководители ресурсоснабжающих организаций региона. Готовность филиала ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородского предприятия «МЭС Северо-Запада», филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ООО «Энергосети» и Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» была признана удовлетворительной и без отставаний от утвержденных планов.

По словам главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина, по состоянию на 31 августа ремонтные работы на объектах предприятия выполняются в соответствии с графиком и в настоящее время завершены на 71,3% от годового плана. Близится к завершению формирование аварийного запаса материалов и оборудования на сумму почти 19 млн рублей. Для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций в производственных отделениях в общей сложности сформировано 110 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 509 человек и 149 единиц специальной техники.

Для организации временного электроснабжения социально значимых объектов на случаи аварийных отключений электроэнергии «Псковэнерго» имеет 49 передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2375 кВт.

Кроме того, по данным проведенного мониторинга на сегодняшний день в Псковской области на балансе потребителей региона имеется 291 собственный резервный источник электроснабжения. Александр Кузнецов поручил создать комиссию с участием представителей Ростехнадзора и до начала ОЗП провести комплексную проверку работоспособности РИСЭ, которые находятся на балансе у объектов жизнеобеспечения и социально значимых потребителей.

Отдельно на заседании штаба рассматривался вопрос обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в Единый день голосования. Директор «Псковэнерго» Константин Михайлов рассказал, что сетевые объекты, обеспечивающие подачу электроэнергии к избирательным участкам и территориальным избирательным комиссиям, находятся под особым контролем. На них выполнены внеплановые осмотры и проведены дополнительные технические мероприятия. Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций уточнены схемы связи и порядок взаимодействия энергетиков с местными органами государственной власти и силовыми ведомствами. Всего на территории ответственности «Псковэнерго» будут работать 654 избирательных участка, в том числе оснащенные комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В целом филиал «Псковэнерго» готов обеспечить стабильное электроснабжение в Единый день голосования.