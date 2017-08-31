Программа партии «Родина» по развитию Псковского района

19:03, 31 августа 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение партии «Родина» обнародовало Программу развития Псковского района. Псковское агентство информации публикует этот документ полностью.

Вопросы общерайонного характера

1. Провести перерасчет тарифов ЖКХ, модернизация программы газификации, возведение собственных муниципальных ШРП для подключения индивидуальных домов. Обеспечение льготными дровами жителей с печным отоплением.

2. Передача учреждений здравоохранения в ведение района. Изменения статуса поликлиники: вместо межрайонной образовать поликлинику Псковского района для обслуживания исключительно жителей района. Возобновление работы офисов врача общей практики. Открытие ранее закрытых фельдшерско-акушерских пунктов.

3. Предоставить в безвозмездное пользование из состава муниципальной собственности, земельные участки площадью до 20 соток для индивидуального жилищного строительства.

4. Ввести районный реестр ремонта и обслуживания дорог муниципального значения и дворовых территорий со строжайшем соблюдением гарантийных сроков.

5. За счет бюджета обеспечить всех учащихся школ горячим питанием.

6. Произвести сокращения штата аппарата администрации района и структурных подразделений на 33%.

Завеличенская волость

1. Добиться принятия в новую школу (д. Борисовичи) детей, зарегистрированных на территории волости.

2. Обеспечить транспортный маршрут и остановку городского автобуса, расширив дорожное полотно вдоль улицы Никольской. Создать полноценную зону отдыха на земельном участке вдоль реки Великой с выходом на Никольскую.

3. Оказать всю необходимую методическую и правовую помощь администрации поселения в вопросах благоустройства деревень Уграда и Родина. Вернуть в собственность администрации поселения стадион в деревне Родина.

Писковичская волость

1. Вернуть автобусный маршрут № 18.

2. Привести в порядок и облагородить береговую линию реки Великой.

3. Навести порядок с уличным освещением деревень Писковичи, Муромцы, Загорье, Ваулины горы. Взять на жесткий контроль, с привлечением прокуратуры, работу главы поселения И. Недокус, привлечь Счетную палату для анализа ее деятельности.

4. Закончить газификацию индивидуальных домов, установить районные ШРП.

5. Заставить Фонд капитального ремонта незамедлительно начать выполнять свои обязательства перед жителями.

Ядровская волость

1. Добиться придания деревне Череха статуса «населенный пункт регионального значения» с отдельной строкой в бюджете на внутренние благоустройство. Поселок имеет огромное историческое значение для всей области. Уникален тем, что насчитывает самое большое в стране количество Героев России, связанных с ним. Необходимо благоустройство поселкового пляжа, увеличение количество маршрутных рейсов автобуса № 6.

2. Деревня Похвальщина. Оказание всей юридической и методической помощи жителям в вопросе приватизации жилья. При необходимости подключить к проблеме руководителя партии «Родина», депутата Государственной Думы А. А. Журавлева.

3. Деревня Соловьи. Нормализовать работу уличного освещения, обеспечить четкую работу фельдшерско-акушерского пункта, данный вопрос взять на жесткий контроль. Незамедлительно начать работы по капитальному ремонту жилья за счет Фонда капремонта, в бюджет которого на протяжении последних двух лет собирались взносы с населения.

4. Деревня Назимово. Организовать работу фельдшерского пункта с правами аптеки.

Логозовская волость

1. Деревня Неелово. Взять под контроль и наладить уличное освещение. Разобрать и утилизировать ветхие сараи, на ул. Заречная создать детскую площадку, навести порядок с вывозом мусора.

2. Деревня Дуброво. Навести порядок с вывозом мусора, взять данный вопрос на контроль, заставить администрацию отремонтировать дорогу, обеспечить уличное освещение.

3. Деревня Щиглицы. Обеспечить уличное освещение, взять под строгий контроль вплоть до подключения прокуратуры. Водонапорную башню передать на баланс района с полным капитальным ремонтом.

Середкинская волость

1. Закончить газификацию Середки, привлечь для этих целей все необходимые службы, и правоохранительные органы.

2. Сделать полную ревизию и ремонт коммуникаций для нормализации теплоснабжения.

3. Восстановить работу филиала центральной районной больницы.

Торошинская волость

1. Выделить средства из районного бюджета для борьбы с борщевиком, привлечь для этих целей активных граждан. Наглядным примером является здесь почетный ветеран Алексей Алексеевич Скоробогатов.

2. Взять на контроль и отремонтировать дорогу Цаплино-Торошино, привлечь инвестора для добычи и переработки торфа.

3. Помочь администрации поселения в открытии сельского клуба.

Тямшанская волость

1. Разобраться и навести порядок с уличным освещением, провести ремонт дорожного полотна в частном секторе, строительство часовни. Решить вопрос с качеством водопроводной воды, разобраться с тарифами ЖКХ.

2. Деревня Задворицы. Ремонт дороги, ведущею на птицефабрику.

Краснопрудская волость

Создание машинно-тракторной станции, ремонт дорог общего пользования, ремонт жилого фонда в деревне Кирова. Выделение дополнительных дотаций волости из бюджета района.

Карамышевская волость

1. Незамедлительно принять все необходимые меры и открыть общественную баню в деревне Карамышево.

2. Возобновить работу клубов в деревнях Карамышево и Быстрецово.

3. Срочно начать процедуру досрочного отзыва (отстранения от должности) главы поселения Т. Павловой как профнепригодной.

4. Ремонт жилого фонда, обслуживание выгребных ям, ремонт жилых территорий, строительство детских площадок с особым депутатским контролем.

5. Не реже двух раз в месяц организовывать депутатский прием.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.