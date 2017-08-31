1 сентября в Детском парке пройдёт праздник в честь Дня знаний

16:33, 31 августа 2017, ПАИ

1 сентября в 15:00 в Детском парке (амфитеатр) Пскова состоится праздничная программа, посвященная Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Традиционно осень ассоциируется с началом нового учебного года, которое ознаменуется праздником 1 сентября. Школьников ждут торжественные линейки, однако, учеба - не повод грустить. Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина подготовил яркое, увлекательное шоу, которое поднимет настроение, как школьникам, так и их родителям», - отметили в пресс-службе.

В программе: викторины, конкурсы, выступление хореографического коллектива Fresh. За участие в конкурсах юные псковичи получат бесплатные билеты на аттракционы.