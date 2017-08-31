В Великолукском районе суд рассмотрит дело, связанное с «пьяным» ДТП

17:11, 31 августа 2017, ПАИ

В Великолукском районе суд рассмотрит уголовное дело, связанное с ДТП, в котором по вине нетрезвого водителя серьезно пострадал пассажир. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как установлено, 12 июня 38-летний мужчина находился по месту жительства вместе с родственниками. Они занимались хозяйственными делами и употребляли спиртные напитки. Около 22:00 было решено поехать в соседнюю деревню Платоново к знакомым. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ -21103 и со скоростью не менее 90 километров в час отправился в путь.

В районе деревни Торчилово Великолукского района, не соблюдая дистанцию, он подъехал к машине «Ман» с полуприцепом, которая двигалась впереди в попутном направлении, и совершил столкновение. Затем легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одной машиной. В результате аварии пассажиру ВАЗа был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, установлены и допрошены свидетели, проведен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором района направлено для рассмотрения в суд.