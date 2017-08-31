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Политика

Программа партии «Родина» по развитию Пскова

Псковское региональное отделение партии «Родина» разработало предвыборную программу по развитию города Пскова. Псковское агентство информации публикует этот документ полностью.

1. Вопросы общегородского характера

Первоочередные задачи, которые необходимо решить в незамедлительном порядке:

- Полигон ТБО (городская свалка)

а) проведение проектно-изыскательских работ для строительства мусороперерабатывающего завода полного цикла.

б) открытый конкурс под контролем общественности и депутатов для честного отбора инвесторов, желающих заняться мусоропереработкой.

в) проведение экологической экспертизы и строительство мусороперерабатывающего завода.

г) рекультивация действующего сегодня полигона ТБО (городская свалка). Время реализации проекта: 2017 год – 4 квартал 2019 года.

- Решение вопроса с качественной питьевой водой.

а) Отстранение от руководства МУП «Горводоканал» некомпетентного руководителя К. Болотина.

б) ремонт внутренних сетей подачи воды (только решение данного пункта позволит перейти к следующему пункту программы).

в) полный переход на подземный водозабор с современной системой водоочистки на основе УСВР (углеродная смесь высокой реакционной способности). Применение данной современной технологии позволит полностью исключить хлорирование воды. Данное решение позволит существенно снизить заболеваемость онкологическими заболеваниями.

- Перерасчет несправедливых тарифов на общедомовые нужды.

- Введение строго контроля за работой управляющих компаний, введение ежеквартального отчета о проделанной работе УК перед депутатами городской Думы и жителями домов.

2. Вопросы социальной политики:

1. Передача системы здравоохранения с регионального на муниципальный уровень.

2. Решение вопросов с местами в детских садах.

3. В течение трех лет разработать программу межбюджетного финансирования (федеральный, областной, городской бюджеты) строительства новой школы на дальнем Запсковье (район улиц Звездная, Юности, Труда, Инженерная).

4. Взять на жесткий контроль разницу между заработными платами учителей и директоров школ и уравнять их.

5. Разработать муниципальную программу развития образования в городе Пскове, в рамках которой выделить денежные средства на увеличение заработных плат рядовых сотрудников системы образования, создать условия для привлечения молодых специалистов.

6. Пресечение «школьных поборов». Взять на контроль обязательное обеспечение учеников школ бесплатными учебниками и методической литературой.

7. Создание на базе образовательных учреждений бесплатных спортивных секций и кружков путем дотации от перераспределения денежных средств, полученных в результате сокращения количества муниципальных чиновников.

8. Запрет заграничных командировок городских чиновников за счет муниципального бюджета.

9. Физическая культура и спорт.

- Разработка муниципальной программы развития физической культуры и спорта.

- Передача в муниципальную собственность стадиона «Электрон».

- Строительство дворовых спортивных площадок (на сэкономленные денежные средства, которые будут выручены от запрета на заграничные поездки чиновников).

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.

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