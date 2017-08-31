Акцию «Собери ребенка в школу!» провели псковские общественники и полицейские

17:38, 31 августа 2017, ПАИ

Псковские общественники вместе с полицейскими провели акцию «Собери ребенка в школу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этом году члены Общественного совета при УМВД Меружан Вермишян, Светлана Петрова и инспектор ПДН Завеличенского отдела полиции УМВД России по городу Пскову Вера Нилова посетили многодетные и малообеспеченные семьи, дети из которых учатся в школе.

В ходе встречи они вручили ребятам различные школьные принадлежности - карандаши, ручки, фломастеры, тетради, альбомы для рисования, а также сладости. Гости пожелали юным горожанам успешной учебы и напомнили о правилах безопасного поведения во дворе и на улице.

«Цель данной акции – помочь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, собрать детей в школу, подарить им радость. И очень хорошо, что к нашему мероприятию присоединились представители комиссии по делам несовершеннолетних, отдела семьи, опеки и попечительства города Пскова. Они подарили детям одежду и игрушки», - отметил Меружан Вермишян.

Подобные мероприятия стражи порядка вместе с общественниками провели и в других районах области.