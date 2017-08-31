0
17:26
Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
15:49
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
15:07
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:55
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
14:35
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела
14:09
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
13:42
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
Еще новости
Общество

Газпром межрегионгаз Псков запускает новую версию личного интернет-кабинета

С 1 сентября ООО «Газпром межрегионгаз Псков» запускает новую версию личного интернет-кабинета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. Все данные уже зарегистрированных абонентов будут перенесены в систему «Газ.Смородина.Онлайн».

Новая версия личного кабинета отличается большей надежностью и имеет привычные абонентам функции - оплата, передача показаний прибора учета газа, статистические данные по оплате и потреблению газа и т.д.

Войти в новый личный кабинет можно будет по ссылке с главной страницы сайта компании pskovregiongaz.ru, по прямой ссылке газ.смородина.онлайн или посредством приложения для систем iOs и Android под названием «Мой газ». Логин и пароль, необходимые для первого входа будут указаны в квитанции за август месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
31 августа 2017
Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
31 августа 2017
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
31 августа 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
31 августа 2017
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела
31 августа 2017
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела 1
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
31 августа 2017
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
31 августа 2017
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 4

Идет загрузка...