Газпром межрегионгаз Псков запускает новую версию личного интернет-кабинета

16:47, 31 августа 2017, ПАИ

С 1 сентября ООО «Газпром межрегионгаз Псков» запускает новую версию личного интернет-кабинета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. Все данные уже зарегистрированных абонентов будут перенесены в систему «Газ.Смородина.Онлайн».

Новая версия личного кабинета отличается большей надежностью и имеет привычные абонентам функции - оплата, передача показаний прибора учета газа, статистические данные по оплате и потреблению газа и т.д.

Войти в новый личный кабинет можно будет по ссылке с главной страницы сайта компании pskovregiongaz.ru, по прямой ссылке газ.смородина.онлайн или посредством приложения для систем iOs и Android под названием «Мой газ». Логин и пароль, необходимые для первого входа будут указаны в квитанции за август месяц.