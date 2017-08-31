Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес

16:55, 31 августа 2017, ПАИ

В полицию Пскова поступило сообщение о распространении на территории города агитационных материалов, порочащих честь и достоинство одного из должностных лиц, а также прямые обвинения в совершении им уголовного преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 Уголовного Кодекса РФ («Клевета»). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей или общественные работы сроком до 480 часов.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к данному преступлению.

По информации ПАИ, в распространенных листовках речь идет о главе Пскова Иване Цецерском, в настоящее время являющемся кандидатом в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва.