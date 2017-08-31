Администрация Пскова обратилась в полицию по поводу объявлений-граффити с призывом к употреблению наркотиков

16:57, 31 августа 2017, ПАИ

Администрация Пскова обратилась в полицию по факту объявлений-граффити с призывом к употреблению наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявление на имя начальника УМВД России по городу Пскову, полковника полиции Сергея Сурина направлено от главы администрации Игоря Калашникова по факту нанесения красящими веществами на фасады домов в ночь на 28 августа неизвестными лицами надписей (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях.

В заявлении отмечено, что размещение граффити имели массовый характер, были распространены на десятках домов в центральной части Пскова (улицах Некрасова, Яна Фабрициуса, Гоголя, Карла Маркса и других). Отметим, в данный момент для оперативного предотвращения возможных последствий надписи закрашены силами Управления городского хозяйства и управляющих организаций.

Начальника полиции муниципалитет просит организовать проведение проверки на предмет наличия в действиях неустановленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ. К заявлению приложены фотоматериалы граффити и запись камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован факт нанесения неизвестным лицом вышеуказанных надписей.

Если полиция по результатам проверки не усмотрит в действиях неустановленных лиц состава преступления, муниципалитету необходимо содействие в установлении личности правонарушителя с целью привлечения их к административной ответственности.