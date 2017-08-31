Глава Пскова провел встречу по обеспечению района Лисьи Горки интернетом

17:22, 31 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел встречу с жителями района Лисьи Горки и депутатом городской Думы по округу Владимиром Коваленко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во встрече также принял участие представитель Городской телефонной станции, который пояснил особенности подключения Лисьих Горок к телефонной связи и интернету. Напомним, ранее вопрос был поднят неделю назад в ходе приема граждан по личным вопросам.

Жители Лисьих горок подчеркнули, что интернет необходим в первую очередь для школьников: «Это требования современности, детям нужно заниматься и получат знания».

Городская телефонная станция подготовила проект подключения района к телефонной и интернет связи. Общая стоимость реализации проекта составляет 3,6 млн рублей. Аналогичный проект уже реализован в Паневике. Представитель ГТС также отметил, что проект должен быть окупаем, поэтому предложил активистам района пообщаться с местными жителями, обговорить нюансы и финансовую составляющую проекта. В случае, если заявок на подключение будет в два раза больше, чем имеется на сегодняшний день, то единовременная плата для каждого абонента будет в 2 раза ниже, а значит - доступнее для жителей. Кроме того, ГТС готова предоставить каждому абоненту рассрочку единовременного платежа.

Депутат Владимир Коваленко предложил жителям помощь в проведении общих собраний граждан для обсуждения этого вопроса. ГТС предоставит специалистов для участия в собраниях и разъяснения деталей проекта.

В ходе встречи также обсуждалось обеспечение района водоснабжением и канализацией. Состояние сетей в значительной степени влияет на качество питьевой воды. Трубопровод требует замены. Иван Цецерский ответил, что вопрос поставлен на контроль в Комитете по управлению муниципальным имуществом. Необходимые документы для признания сетей бесхозяйными и принятия их в муниципальную собственность по поручению главы города подготовлены и будут рассмотрены на сессии ПГД.