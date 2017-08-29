По приросту высокопроизводительных рабочих мест Псковская область поднялась на 5 место

17:44, 31 августа 2017, ПАИ

31 августа под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова состоялось заседание рабочей группы по организации исполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» с участием руководителей исполнительных органов власти, территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

О результатах мониторинга показателей, установленных «майским» указом президента Российской Федерации, а также о мерах, принимаемых для достижения целевых индикаторов доложил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

По итогам прошлого года, несмотря на относительное снижение, Псковская область по приросту высокопроизводительных рабочих мест поднялась на 5 место в Северо-Западном федеральном округе.

В 2015 году в Псковской области объем инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту составил 21%, что на 1 процентный пункт выше, чем в среднем по России. Был отмечен выход на позитивную динамику инвестиций в основной капитал в первом полугодии этого года — 106% к соответствующему периоду 2016 года.

В ходе обсуждения докладов были рассмотрены проблемные вопросы по каждому показателю и заслушаны предложения руководителей органов исполнительной власти области по дальнейшей работе в рамках реализации данного Указа. Отмечалась необходимость консолидированного подхода для увеличения числа высокопроизводительных рабочих мест, доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, роста инвестиций в основной капитал и производительности труда.

В заключение Сергей Перников сконцентрировал внимание руководителей органов исполнительной власти на необходимость реализации текущих задач в русле стратегических задач, обозначенных «майскими» указами Президента России.