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43 заявления о нарушении выборного законодательства поступили в избиркомы Псковской области

43 обращения о нарушении избирательного законодательства поступили в избирательные комиссии региона разных уровней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома. 6 обращений поступили в Избирательную комиссию Псковской области, 37 – в Территориальные избирательные комиссии.

В облизбиркоме отметили, что все обращения касаются муниципальных выборов. Из них 33 поступили из Пскова, по 4 – из Островского и Палкинского районов, 2 – из Великих Лук.

38 обращений были рассмотрены, 5 – находятся в стадии рассмотрения. 14 признаны обоснованными, столько же – необоснованными, 5 – частично обоснованными. Еще 5 обращений направлены в УМВД для проведения проверок.

По 9 обращениям в УМВД направлены представления о принятии мер по пресечению незаконной агитационной деятельности, изъятию незаконных печатных материалов и привлечению виновных лиц к ответственности.

В суды поступило 9 исковых заявлений о защите избирательных прав. 7 заявлений рассмотрены, 2 находятся в стадии рассмотрения.  

В частности, по решениям суда была отменена регистрация в качестве кандидатов на выборы в Великолукскую городскую Думу от «Справедливой России» Ирины Кононовой и Александра Максимова, исключены отдельные кандидаты из единого списка на выборы в гордуму Великих Лук. Отменена регистрация в качестве кандидата на выборах в Псковскую городскую Думу от ЛДПР Алексея Сажнева. 

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