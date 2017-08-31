486 человек воспользовались возможностью досрочного голосования в Псковской области

18:25, 31 августа 2017, ПАИ

486 человек в Псковской области воспользовались возможностью проголосовать досрочно, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона. В основном речь идет о людях, которые 10 сентября, в Единый день голосования будут исполнять государственные полномочия. Это сотрудники полиции, избирательных комиссий и т. д.

Напомним, досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления и государственной власти Псковской области стартовало 30 августа. До 5 сентября можно будет проголосовать в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а с 6 по 9 сентября – в участковых избирательных комиссиях (УИК).

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.

Соответствующая избирательная комиссия вправе рассмотреть и своим решением признать уважительной причину избирателя для досрочного голосования или отказать избирателю в досрочном голосовании, если посчитает ее неуважительной.

Для досрочного голосования избиратель должен иметь при себе паспорт.