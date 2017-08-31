0
16:55
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
14:32
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа
12:52
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
09:25
Брать или не брать?
17:20
Империя
15:49
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути
12:08
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова
Еще новости
Политика

486 человек воспользовались возможностью досрочного голосования в Псковской области

486 человек в Псковской области воспользовались возможностью проголосовать досрочно, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона. В основном речь идет о людях, которые 10 сентября, в Единый день голосования будут исполнять государственные полномочия. Это сотрудники полиции, избирательных комиссий и т. д.  

Напомним, досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления и государственной власти Псковской области стартовало 30 августа. До 5 сентября можно будет проголосовать в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а с 6 по 9 сентября – в участковых избирательных комиссиях (УИК).

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.

Соответствующая избирательная комиссия вправе рассмотреть и своим решением признать уважительной причину избирателя для досрочного голосования или отказать избирателю в досрочном голосовании, если посчитает ее неуважительной.

Для досрочного голосования избиратель должен иметь при себе паспорт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
486 человек воспользовались возможностью досрочного голосования в Псковской области 43 заявления о нарушении выборного законодательства поступили в избиркомы Псковской области В Пскове в отношении распространителя листовок без выходных данных против кандидата от «ЕР» возбуждено дело об административном правонарушении Программа партии «Родина» по развитию Пскова Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес Партия «Родина» идет в отдаленные микрорайоны Завокзалья На «горячую линию» связи с избирателями поступило 88 жалоб от жителей Псковской области На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности Брать или не брать?
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
31 августа 2017
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа
31 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа 2
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 4
Брать или не брать?
31 августа 2017
Брать или не брать? 8
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути
30 августа 2017
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути 12
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова
30 августа 2017
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова 1
На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму
30 августа 2017
На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму
Завкафедры Псковского филиала Академии ФСИН об «агитаторах» «СР»: В этой технологии усматриваются признаки подкупа
29 августа 2017
Завкафедры Псковского филиала Академии ФСИН об «агитаторах» «СР»: В этой технологии усматриваются признаки подкупа 7

Идет загрузка...