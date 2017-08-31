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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Усвятах

31 августа в поселке Усвяты сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход 14 домовладений, под роспись проинструктировано 18 человек, распространено четыре тематические листовки в количестве 24 экземпляра. Также были посещены образовательные учреждения, с персоналом которых проведены беседы на тему соблюдения требований правил противопожарного режима в образовательных учреждениях и в быту.

Кроме того, в рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и месячника безопасности были проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Также проведены мероприятия в части содержания, очистки земель, прилегающих к лесному фонду. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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