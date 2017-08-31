Главный федеральный инспектор по Псковской области провел рабочую встречу в Великих Луках

19:57, 31 августа 2017, ПАИ

29 августа в Великих Луках с рабочим визитом находился главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В ходе визита состоялось совещание в администрации города, в котором приняли участие глава города Николай Козловский, глава администрации Виктор Каменский, руководители структурных подразделений администрации города, правоохранительных структур.

На совещании шла речь о социально-экономической ситуации в городе и других актуальных вопросах. В. Б. Каменский в своем выступлении отметил, что социально-экономическая ситуация в городе Великие Луки стабильная. Успешно работают промышленные предприятия, идет активное строительство жилья, складывается благоприятная ситуация на рынке труда, к новому учебному году завершен текущий ремонт образовательных учреждений, идет строительство спортивных объектов, большое внимание уделяется социальной сфере.

Главный федеральный инспектор по Псковской области А. Н. Калинин обратил внимание на то, что администрацией города проделана значительная работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, и эта работа заслуживает положительной оценки.

Первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк довел информацию о состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства города и о подготовке к прохождению отопительного периода 2017-2018.

Юрий Власюк отметил, что, как всегда, была проделана большая работа в весенне-летний период по ремонту и замене оборудования котельных, теплотрассы, приобретению топлива. На сегодняшний день все жилые дома уже готовы к началу отопительного сезона, а работы на всех остальных объектах завершатся до середины сентября.

Подводя итог, глава города Николай Козловский также подчеркнул, что сегодня предприятия города наращивают объемы производства и реализации продукции, а наш город является индустриальным центром области и отличается стабильными экономическими показателями и обратил внимание федерального инспектора на то, что для реализации ряда масштабных проектов необходима поддержка на федеральном уровне.

О крименогенной обстановке в городе участников совещания проинформировал начальник ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрий Кислицин, а об итогах прохождения пожароопасного периода 2017 года доложил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

По итогам совещания были принято решение продолжать вести работу по всем направлениям, о которых шла речь, с учетов дополнительных мер, которые будут способствовать более эффективному решению вопросов.