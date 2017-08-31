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Общество

2 тонны белорусской говядины не пропустили через границу в Псковскую область

31 августа в 0:20 в Себежском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль «Мерседес-Бенц» Sprinter, государственный регистрационный номер АЕ9303-2, под управлением 32-летнего гражданина Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в машине сотрудники ведомства обнаружили говядину в четвертинах, тёмно-красного цвета, со следами крови, уложенную навалом и накрытую картоном, тканью и брезентом; субпродукты говяжьи (печень, легкое, язык) упакованы в матовые полиэтиленовые мешки, уложены в пластиковый ящик; головы говяжьи, без упаковки, уложены поверх картона и ткани. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, не оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила + 9,4 градуса по Цельсию, в грузовом отсеке транспортного средства температура соответствует температуре окружающей среды.

Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала. Ветеринарных и товаротранспортных документов на товар также оказалось. Информация о дате производства, сроках реализации, условиях хранения не установлена. Перевозка говядины в четвертинах, субпродуктов говяжьих осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (три запасных колеса, картон, ткань, брезент).

По словам водителя, он перевозил принадлежащий ему товар, весом около 2 тысячи килограмм., для продажи в Пскове. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.

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