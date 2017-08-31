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Общество

Повышенное количество мышьяка выявили псковские специалисты в партии рыбной муки

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявили превышение содержание мышьяка в партии рыбной муки из Марокко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения были выявлены при лабораторном анализе партии товара «мука рыбная кормовая», произведенной предприятием Марокко OUGALA TANTAN PORT TANTAN MOROCCO Approval  № 2633, поступившей весом 50 тонн, в железнодорожном вагоне № 24383150, сопровождавшейся ветеринарным сертификатом Марокко.

Специалисты установили, что содержание мышьяка в партии корма составляет 2,7 мг/кг, при нормативе не более 2,0 мг/кг. 

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