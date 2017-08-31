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Общество

Выставка, посвященная 200 - летию со дня рождения Алексея Толстого, открылась в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной библиотеке открылась выставка, посвященная 200 - летию со дня рождения Алексея Толстого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Блестящий драматург, переводчик, создатель великолепной любовной лирики, непревзойдённый до сих пор поэт-сатирик, писавший свои произведения как под своим настоящим именем, так и под именем придуманного Толстым вместе с братьями Жемчужниковыми Козьмы Пруткова, А. К. Толстой по праву считается и классиком отечественной «страшной литературы», а его рассказы «Упырь» и «Семья вурдалака» шедеврами русской мистики», - отметили в учреждении.

В фонде библиотеки хранятся: Полное собрание сочинений (1884 – 1900) СПб.: Типография М.М. Стасюлевича; значительно пополненное новое издание (1907-1908)  С.-Петербург : Издание А.Ф. Маркса. Выставка работает до конца сентября 2017 года. 

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