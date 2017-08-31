0
17:26
Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
15:49
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
15:07
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:55
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
14:35
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела
14:09
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
13:42
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
Еще новости
Общество

Лучших сотрудников наградили сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН

31 августа в Псковском филиале академии состоялось торжественное собрание, посвященное наступающему празднику – Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, открывая собрание, отметил, что 2016-17 учебный год потребовал немало усилий от личного состава образовательной организации для реализации задач, которые ставит руководство ФСИН России и академии. Коллектив успешно справился с возложенными задачами, и каждый сотрудник внес свой посильный вклад в развитие Псковского филиала академии.

После этого состоялось награждение сотрудников ведомственными наградами, и был зачитан приказ о занесении лучших работников образовательной организации на Доску Почета, а также объявлены победители и призеры конкурса «Преподаватель года», который проходил в Академии ФСИН России.

В номинации «Педагогическая надежда» победителем стал преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

Доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Сергей Николаев занял третье место в номинации «Педагог-новатор».

Призером конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин стала кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Кафедра уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала академии заняла третье место в конкурсе «Кафедра года».

Поблагодарив всех за плодотворную работу, руководство вуза выразило уверенность, что и новом учебном году коллектив образовательной организации приложит максимум усилий в подготовке высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
31 августа 2017
Лечебное это дело: ПАИ-live c Натальей Ивановой
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
31 августа 2017
Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
31 августа 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Ивановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
31 августа 2017
Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела
31 августа 2017
Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела 1
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
31 августа 2017
В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
31 августа 2017
Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 4

Идет загрузка...