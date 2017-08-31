Лучших сотрудников наградили сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН

20:39, 31 августа 2017, ПАИ

31 августа в Псковском филиале академии состоялось торжественное собрание, посвященное наступающему празднику – Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, открывая собрание, отметил, что 2016-17 учебный год потребовал немало усилий от личного состава образовательной организации для реализации задач, которые ставит руководство ФСИН России и академии. Коллектив успешно справился с возложенными задачами, и каждый сотрудник внес свой посильный вклад в развитие Псковского филиала академии.

После этого состоялось награждение сотрудников ведомственными наградами, и был зачитан приказ о занесении лучших работников образовательной организации на Доску Почета, а также объявлены победители и призеры конкурса «Преподаватель года», который проходил в Академии ФСИН России.

В номинации «Педагогическая надежда» победителем стал преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

Доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Сергей Николаев занял третье место в номинации «Педагог-новатор».

Призером конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин стала кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Кафедра уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала академии заняла третье место в конкурсе «Кафедра года».

Поблагодарив всех за плодотворную работу, руководство вуза выразило уверенность, что и новом учебном году коллектив образовательной организации приложит максимум усилий в подготовке высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы.