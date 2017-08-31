Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября

21:51, 31 августа 2017, ПАИ

3 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке откроется выставка графики Веры Белюсь «МОЙ ИЗМ». На выставке художник показывает 20 работ - иллюстраций к произведениям русской и зарубежной литературы, демонстрируя современные тенденции графического и иллюстративного искусства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Однажды ко мне пришло иллюстраторское откровение. Не получив образования именно в этой области, я начала пачкать листы самостоятельно. Все, к чему я стремлюсь на данный момент - это поиск форм и техник. Так что смело преподношу себя как новичка со стажем», - говорит Вера Белюсь.

В 2015 году выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна Вера Белюсь получила возможность дебютировать серией работ в Нью-Йорке в Генеральном консульстве Российской Федерации. Директор благотворительной организации группы компаний «Ренова», занимающейся в Америке сохранением старинной русской крепости – форта Росс, увидела в Интернете видео-версию дипломной работы псковички и была «зачарована выразительностью её иллюстраций». Вера Белюсь была именно тем художником, которого так долго искали благотворители для иллюстрации книги «Сказка о форте Росс», рассказывающей о бывшем русском поселении на побережье северной Калифорнии.

В 2016 году за иллюстрации к изданию «Чудесные истории о печорской земле» Вера Белюсь получила благодарственное письмо Госкомитета Псковской области по культуре на XIV Международном книжном форуме «Русский Запад», который проходил в Пскове. В этом же году художник Вера Белюсь стала лауреатом V фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России «Помним, гордимся, верим» в Архангельске.

Сейчас Вера Белюсь работает над иллюстрациями к произведению Александра Беляева «Человек, который потерял лицо»: «Мне понравилась идея данного произведения, которую хорошо отображает цитата, принадлежащая главному герою Тонио Престо: «Человек, потерявший лицо - это гражданская смерть. Правда, - в Китае... У нас, в культурнейшей стране мира, совершенно иное. У нас наше лицо крепко спаяно с нашим кошельком. И, пока кошелёк толст, нам не грозит потеря лица в китайском смысле слова, какими бы проделками мы ни занимались».

В день открытия выставки у посетителей будет возможность не только увидеть иллюстрации в оригинале, но и познакомиться с художником, задать ему свои вопросы. Концептуальная Чайная и зона селфи предусмотрены.

Выставка будет работать до 3 октября. Время посещения: понедельник – пятница с 11:00 до 19:00, воскресенье – с 12:00 до 18:00.