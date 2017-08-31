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Общество

«Книжное притяжение» пройдет в Центральной библиотеке Пскова 8 сентября

8 сентября с 11:00 до 19:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в отделе абонемента библиотеки читатель может познакомиться с выставкой «Книжное притяжение», а также узнать интересные факты о Международном дне грамотности (International Literacy Day), который был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году, об истории возникновения, о традициях праздника, даже о том, кого называют «грамотным» человеком.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, отдел абонемента предлагает поучаствовать в акции «Говорить и писать правильно – престижно!». Правила акции просты: читатель, выбрав одно из заданий, должен правильно ответить на вопрос, который связан с русским языком.

«Принять участие в акции и похвастаться знанием русского языка могут все желающие», - отметили в учреждении.

 

 

 

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