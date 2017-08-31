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Искусственный интеллект научили писать отзывы на еду и рестораны

Разработчики из Чикагского университета научили нейросеть писать обзоры на еду и рестораны, которые практически невозможно отличить от настоящих. Об этом сообщает The Verge.

Для этого в нейросеть загрузили миллионы реальных клиентских отзывов на заведения из сервисов Amazon, Yelp и TripAdvisor. По словам одного из создателей проекта Бена Джао, искусственный интеллект не копирует готовые тексты, а самостоятельно пишет правдоподобные рецензии, которые в том числе проверяет на предмет плагиата.

«Наше тестирование на пользователях показало, что генерируемые роботом обзоры практически не отличаются от тех, что писал человек», — говорят разработчики. При этом они отмечают, что дальнейшие методы машинного обучения могут привести к тому, что нейронная сеть научится писать такие же негативные правдоподобные статьи и записи.

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