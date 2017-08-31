Группа «Ленинград» выпустила новый клип с Невзоровым
Группа «Ленинград» опубликовала на своем ютьюб-канале новый клип на песню «Ч. П. Х.». Об этом сообщает Afisha Daily.
В ролике впервые за долгое время появился сам лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Также в клипе снялись журналист Александр Невзоров, футболист Александр Кержаков, рэперы Pharaon и ST. С последним Шнуров затевает баттл, который очень напоминает баттл Оксимирона и Гнойного — по крайней мере, отсылкой к стихотворениям Николая Гумилева.