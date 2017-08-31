В США впервые одобрили генномодифицирующий препарат для лечения рака крови

22:36, 31 августа 2017, ПАИ

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США впервые одобрило новый курс лечения рака с использованием генетически модифицированных клеток пациента, сообщает The Guardian.

Новый курс лечения лейкоза стоимостью 475 тысяч долларов заключается в том, что сначала из крови пациента забирают клетки иммунной системы, затем производится их генетическая модификация, которая программирует эти клетки на обнаружение и уничтожение раковых образований. При этом число генномодифицированных клеток постоянно увеличивается. Препарат получил название Kymriah.

Представитель управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов Скотт Готлиб заявил, что это открытие в скором времени позволит «приблизить переломный момент в возможностях человека лечить и даже полностью исцелять многие безнадежные заболевания». Новый курс лечения в экспериментальном порядке прошли 63 пациента. По данным врачей, 83% из них полностью вылечились от рака крови в течение трех месяцев.

Несмотря на восторженные отклики специалистов у нового препарата есть и побочные эффекты. Размножение генномодифицированных клеток в организме пациента может пойти неконтролируемыми темпами, что приведет к его смерти из-за выброса цитокинов. Этот процесс контролируется с помощью дополнительных лекарственных препаратов, однако иногда и они могут оказаться безрезультатными.

Помимо этого, препарат Kymriah показал свою эффективность только в борьбе с раком крови. В случае с опухолями при раке легких, одном из самых распространенных раковых заболеваний, новая терапия пока почти беспомощна. Однако специалисты напоминают, что результаты применения препарата еще будут улучшаться в будущем.

Пациенты по-прежнему сначала будут проходить стандартный курс лечения от лейкоза. Если он окажется безрезультатным, им предложат опробовать новый метод. Ученые пока продолжают собирать данные о долгосрочном воздействии генномодифицирующей терапии.