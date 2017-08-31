Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы

22:58, 31 августа 2017, ПАИ

Центризбирком (ЦИК) России намерен популяризировать приближающиеся президентские выборы с помощью селфи и мемов в социальных сетях компании Mail.Ru Group, сообщают «Ведомости».

В компании «ИМА-консалтинг», которая выиграла тендер на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента в 2018 году, отмечают сложившееся в обществе убеждение, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит. Для мотивации таких избирателей будут использоваться различные флешмобы и мемы в соцсетях.

Например, в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» предлагается запустить конкурс селфи на избирательных участках. Авторы лучших получат грамоты от ЦИК. В качестве примера мема «ИМА-консалтинг» предложила такой вариант: «Куда ушел Малахов (Андрей Малахов, телеведущий. — Прим. ред.)? На выборы».

Менее креативными вариантами привлечения избирателей на президентские выборы станут лозунги и баннеры с объяснением важности выбора для будущего страны. Также предлагается делать упор на семейные ценности и обещание безопасности голосования. Графическим символов выборов станет число «18» с восьмеркой в виде песочных часов.

Победившая в конкурсе ЦИК компания «ИМА-консалтинг» пока не представила готовой концепции — ее разработка начнется только сейчас. По итогам Центризбирком получит право на использование всех разработок, стоимость которых оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Однако окончательная сумма контракта пока не установлена.

«ИМА-консалтинг» уже оказывала подобные услуги для ЦИК в ходе федеральных кампаний 2007–2008 годов, а также в 2011 году — во время выборов депутатов Госдумы. Программа информационно-разъяснительной деятельности на президентских выборах 2008 года обошлась Центризбиркому в 220 миллионов рублей. В эту стоимость вошли производство и размещение материалов в СМИ, а также проведение просветительской кампании в интернете.