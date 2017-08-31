Гагарин, Сталин и Путин признаны самыми влиятельными россиянами столетия

22:46, 31 августа 2017, ПАИ

Читатели российского журнала Forbes выбрали самых влиятельных россиян столетия из списка, составленного редакцией издания. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин оказался единственным, за кого проголосовало более половины участников опроса. Об этом пишет Afisha Daily.

Гагарина назвали самым влиятельным россиянином 52,2% читателей, вторую и третью строчки с одинаковым показателем в 44,6% голосов разделили Иосиф Сталин и Владимир Путин. В топ-10 также попали поэт и музыкант Владимир Высоцкий (35,6%), инженер-конструктор Сергей Королев (34,6%), Владимир Ленин (32,6%), маршал СССР Георгий Жуков (31,7%), изобретатель и конструктор Михаил Калашников (30,9%), сооснователь Google Сергей Брин (18,7%), создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (16,9%) и ученый-физик Андрей Сахаров (16,9%).

Большинство россиян, попавших в топ-100 по версии журнала Forbes, жили и творили в начале XX века, однако в списке нашлось место сразу для 21 современника.

Помимо упомянутых выше там оказались певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр экономического развития Герман Греф, бизнесмен Сергей Галицкий, последний президент СССР Михаил Горбачев, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Канторович, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, изобретатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, хоккеисты Владислав Третьяк и Александр Овечкин, фигуристка Ирина Роднина, первый президент России Борис Ельцин, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин, экс-министр финансов Алексей Кудрин, патриарх Алексий II, балетмейстер Михаил Барышников, бывший премьер-министр Евгений Примаков, экономисты Анатолий Чубайс и Егор Гайдар, бизнесмен Юрий Мильнер, теннисистка Мария Шарапова, режиссер Никита Михалков, бизнесмен Борис Березовский, хирург Валерий Шумаков, физик-теоретик Виталий Гинзбург и лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов.

Редакция Forbes объяснила методику составления рейтинга, который приурочен к 100-летию со дня выхода первого номера журнала. На первом этапе были сформированы экспертные группы по пяти условным направлениям (экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство), при этом консультанты рекомендовали включить в список 100 влиятельных русских за 100 лет более 400 человек. По итогам кумулятивного голосования экспертов в списке остались 110 человек.

На втором этапе были добавлены еще 20 номинантов от редакции Forbes. На третьем этапе редакция учла международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, и денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объем рынков).