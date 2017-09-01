Фекла Свекольница наступила по народному календарю

08:53, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября по народному календарю наступил день Феклы Свекольницы, пишет портал calend.ru.

В этот день отмечается память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а напротив, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению.

В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

«На Феклу именинница свекла», — говорили в народе и начинали уборку этого овоща. На Руси свеклу употребляли с древних времен — как белую, так и красную. Последнюю ценили больше — в том числе за целебные свойства, ей приписывали «силу мягчительную, питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную». Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

Из свеклы готовили разнообразные блюда, в первую очередь, супы. Названия как минимум двух из них известны всем — это горячий наваристый борщ и холодная витаминная ботвинья. Квашеную свеклу — бураки — подавали зимой к вареной картошке.

На Феклу подмечали, какой дует ветер: если с юга, то это сулило большой урожай овса. «Батюшка юг пустил ветер на овес»; «Феклин день пришел, овес дошел», — говорили крестьяне.