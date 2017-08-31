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Пскович получил условный срок за экстремизм в интернете

41-летий житель Пскова приговорен к условному лишению свободы за распространение экстремистских материалов в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

В суде установлено, что в феврале 2016 года подсудимый, устойчиво придерживаясь националистических взглядов, с целью распространения идей, подрывающих доверие и уважение к группе лиц по признакам расы, национальности, используя персональный компьютер, размещал в социальной сети «ВКонтакте» различные фото-, аудио- и видеофайлы экстремисткой направленности.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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