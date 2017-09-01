Минобрнауки предлагает учредить шефство военных частей над школами

08:23, 01 сентября 2017, ПАИ

До конца года Минобрнауки РФ подготовит и направит региональным органам власти и общеобразовательным учреждениям методические рекомендации по взаимодействию школ с воинскими частями. Об этом пишет газета «Известия».

За каждой школой предлагается закрепить определенную воинскую часть. Как полагают в ведомстве, институт шефства может стать эффективным инструментом военно-патриотического воспитания.

В РФ насчитывается около 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. - школы. В сентябре учебный год начался примерно у 15,5 млн школьников. Это почти на миллион больше, чем в прошлом году.