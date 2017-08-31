Пять жителей Пскова осуждены за незаконный оборот наркотиков

08:37, 01 сентября 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал виновными трех мужчин и двух женщин, причастных к незаконному обороту наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, с весны до 26 ноября 2015 года указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Пскова. 27 октября и 6 ноября, согласно распределенным ролям, они сбыли двум наркозависимым гашиш и амфетамин.

10 ноября одна из участниц преступной группы, находясь в Санкт-Петербурге, незаконно приобрела гашиш массой 159,06 гр., перевезла наркотик в Псков и хранила по месту своего проживания для последующей продажи. Позже это наркотическое средство было изъято в ходе обыска.

26 ноября два участника преступной группы и лицо, привлеченное ими для перевозки наркотиков, выехали в Санкт- Петербург, где приобрели у неустановленного лица гашиш массой 79,0 гр. и психотропное вещество амфетамин массой 100,2 гр., которое передали «партнеру» для дальнейшей незаконной перевозки в Псков. После этого двое мужчин отправились на автомобиле одного из участников группы в Псков, где должны были его встретить.

Сотрудники УФСКН по Псковской области при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» на 282-м км трассы Санкт-Петербург — Невель, на посту ГИБДД «Любятово», остановили микроавтобус, в котором перевозились наркотики.

С учетом позиции государственного обвинителя, двое мужчин приговорены к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, одна из женщин - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, другая – к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина, осуществлявший хранение и перевозку наркотических средств осужден на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.