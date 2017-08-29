Центробанк собирается обязать банки проверять безопасность их приложений

09:10, 01 сентября 2017, ПАИ

ЦБ собирается обязать банки уделять особое внимание безопасности собственных финансовых приложений. Это касается интернет- и мобильного банка, корпоративных приложений и внутренних порталов, пишет газета «Известия».

Документ, который собирается выпустить Центральный банк, обязывает кредитные организации регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей. По словам официальных представителей регулятора, для банков этот стандарт станет обязательным к исполнению не ранее 2019 года.

Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств.