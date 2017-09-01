Руководители Пскова поздравили педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний

08:45, 01 сентября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили учителей, учеников и их родителей с Днем знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Первого сентября тысячи псковских школьников и студентов сядут за парты. Для первоклассников этот день символизирует начальную точку отсчета школьной жизни, для выпускников - начинается самый ответственный, серьезный школьный год, своего рода финишная прямая, в конце которой получение долгожданного аттестата зрелости и путевка во взрослую жизнь», - отметили руководители Пскова.

Они напомнили, что сегодня распахнёт свои двери новая школа - Инженерно-лингвистическая гимназия, оснащённая самыми современными технологиями, в которой будут учиться 1350 учащихся. «Отрадно, что в псковских образовательных учреждениях осуществляется инновационная направленность, реализуются современные технологии и педагогические программы, новаторские проекты и методики обучения, позволяющие уверенно идти в ногу со временем», - подчеркнули И. Цецерский и И. Калашников.

«Школьные годы - чудесные, они запоминаются на всю жизнь: первый учитель и первый урок, первые успехи и разочарования, верные друзья - это остается в памяти на всю жизнь. Сегодня волнительный и трогательный день не только для детей и их родителей, но, конечно, для учителей. Каждый новый учебный год педагоги входят в классы, чтобы передать своим ученикам знания, опыт, они становятся вашими, дорогие учащиеся, надежными проводниками в увлекательной Стране Знаний. А главное - они дарят детям свое душевное тепло, жизненный опыт. С открытой душой, от чистого сердца преподаватели учат ребят жить честно и достойно, преодолевать трудности, верить в себя», - говорится в поздравлении.

Руководители города пожелали школьникам, студентам, педагогам больших и радостных открытий, хороших оценок, творческих идей, покорения жизненных вершин.

Добавим, этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» он был учреждён соответствующим Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года, который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём.