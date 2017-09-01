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Общество

Строители готовятся к сборке пролета правого направления на путепроводе Великих Лук

В Великих Луках продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по транспорту, в настоящее время на объекте строители производят устройство стапеля для сборки и продольной надвижки балок пролетного строения правого направления.

Фото pskov.ru

Также выполняется армирование монолитной железобетонной плиты проезжей части левого направления основного путепровода и поэтапное бетонирование.

Кроме того, ведутся арматурные и опалубочные работы конструктивных элементов на путепроводе тоннельного типа и эстакаде съезда, производится гидроизоляция конструкций, осуществляется обратная засыпка подпорных стен основного путепровода с послойным уплотнением, производится прокладка наружного водопровода и ливневой канализации.

Фото pskov.ru

Напомним, автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года, однако уже в конце этого года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).

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