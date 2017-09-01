39 семей получили ключи от новых квартир в Пскове

09:02, 01 сентября 2017, ПАИ

31 августа глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников вручили ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 августа более 40 семей уже получили ключи от квартир на улице Венской. Возможность переехать из аварийного домов в благоустроенные квартиры в новостройках вчера получили 39 семей.

Квартиры псковичам предоставлены в доме на улице Пражская, который был сдан в эксплуатацию всего месяц назад. Все квартиры в нем отделаны «под ключ».

В новостройку переедут псковичи, ранее проживавшие в ветхих и аварийных домах на улицах Леона Поземского, Советской, Боровой, Юбилейной. Все они уже заключили договоры мены или социального найма.

Иван Цецерский поздравил псковичей с новосельем: «Это один из самых добрых и долгожданных праздников в жизни любой семьи. Желаю, чтобы в ваших семьях царили радость, мир, тепло, уют, слышался добрый детский смех, а дом был полной чашей».

Псковичи, в свою очередь, поинтересовались транспортной доступностью их нового дома с центром города. Отвечая на вопрос,

Игорь Калашников рассказал, что с данным микрорайоном налажено автобусное сообщение. Кроме того, он заметил, что дети, живущие на улице Пражской, будут учиться в новой школе в Борисовичах.

Напомним, в Пскове к началу сентября ключи от новых квартир получат 97 семей, которые будут переселены в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». С учетом, что одна семья занимает две квартиры, для расселения потребовалось 98 квартир. Всего в 2017 году планируется расселение 20 домов, из которых 1 будет отреставрирован (№ 4 по улице Труда), так как является объектом культурного наследия регионального значения. Остальные 19 домов подлежат сносу. В новые квартиры, которые будут предоставлены псковичам в новостройках на улицах Венской, Пражской, Юности и Труда въедут 239 человек.

Отметим, расселение стало возможным благодаря подписанному 17 марта 2017 года инвестиционному соглашению между администрацией области и ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества».