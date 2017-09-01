В Псковской области продолжается ликвидация последствий ливней, прошедших в регионе 24 августа

09:19, 01 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области продолжается ликвидация последствий сильных ливней, прошедших в регионе 24 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации области, по данным на вечер 31 августа на территории региона оставались подтопленными 125 строений и 133 придворовые территории с населением 187 человек.

На 14 аварийных участках автомобильных дорог проводятся восстановительные работы.

Для проведения аварийно-восстановительных работ от РСЧС задействована группировка в количестве 140 человек, 72 единицы техники, в том числе от МЧС – 12 человек, 8 единиц техники.

Уровни воды в водоемах Псковской области, в том числе в реке Великой в Пскове, не превышают критических.

Напомним, 24 августа в результате прохождения опасного природного явления на территории 9 муниципальных образований Псковской области (Пскова, Пушкиногорского, Опочецкого, Новоржевского, Пыталовского, Островского, Красногородского, Псковского и Струго-Красненского районов) произошло подтопление 267 жилых домов (в том числе 1 многоквартирный жилой дом), с населением 678 человек (из них 57 детей), 637 придворовых территорий, 2 социально значимых объекта. Также было размыто 68 участков автомобильных дорог регионального значения. В связи с подтоплением жилого сектора в Пыталово и Острове были отключены от электроснабжения 194 частных жилых дома с населением 523 человека, 6 социально значимых объектов.

29 августа на заседании администрации Псковской области губернатор Псковской области Андрей Турчак сообщил, что администрация области перечислит в муниципальные образования средства из расчета до 5 тысяч рублей на одно пострадавшее домовладение. Затем администрации районов и города Пскова окажет адресную помощь гражданам на основании комиссионного решения по оценке причинённого ущерба.