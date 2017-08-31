Псковичу грозит пожизненный срок за контрабанду наркотиков из США и Евросоюза

09:29, 01 сентября 2017, ПАИ

Пскович предстанет перед судом по обвинению в контрабанде, пересылке наркотических средств и психотропных веществ, а также в покушении на их незаконное приобретение, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч.3 и п. «б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в особо крупном размере), 2 преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере), а также в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2,3 ст.228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение наркотических средств и психотропных веществ).

В ходе расследования установлено, что указанный гражданин, страдая полинаркоманией, в ноябре-декабре 2016 года приобретал для личного потребления из ряда стран Евросоюза и США, а также из Калининграда и Санкт-Петербурга, наркотические средства и психотропные вещества. Почтовые отправления с наркотическими средствами и психотропными веществами поступали в одно из отделений почтовой связи города Пскова, где в результате совместных действий УМВД и УФСБ России по Псковской области, все они были изъяты из незаконного оборота.

В ходе предварительного расследования вину в совершении указанных преступлений гражданин признал полностью.

Санкции самых тяжких преступлений, предусмотренных ч.4 ст.229.1 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, которые вменены указанному лицу в вину, предусматривают наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного лишения свободы