Быть трудолюбивыми и любознательными призвал школьников и студентов Александр Котов

09:32, 01 сентября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«1 сентября – добрый и светлый праздник, объединяющий поколения. Когда-то в жизни каждого взрослого человека был волнительный первый звонок на урок, ставший началом замечательного и очень важного отрезка жизни – школьной поры», - сказал А. Котов.

Он отметил, что 1 сентября в регионе откроют двери 147 школ. «Совсем ещё маленькие первоклашки, ученики средних и старших классов, студенты перешагнут пороги учебных заведений, чтобы встретить мудрых учителей, найти верных друзей, одержать свои первые победы и, самое главное, получить знания», - подчеркнул спикер ПОС.

По его словам, знания – очень важный ресурс, владея которым сегодняшние школьники и студенты, смогут состояться в жизни. «Ваша эрудиция и грамотность пригодятся не только на школьных уроках: всесторонние и основательные знания позволят вам принимать верные решения и делать правильный выбор, помогут в общении и в работе. Сидя за партой с учебниками и тетрадками, вы не просто зарабатываете хорошие оценки в дневник, а закладываете фундамент своего успешного будущего!» - сказал Александр Котов

Он пожелал учашимся быть трудолюбивыми и любознательными, ценить и уважать своих учителей, быть благодарными своим родителям. «Успехов вам в учёбе! В добрый путь!» - заключил председатель областного Собрания.