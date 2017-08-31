Пять вьетнамцев и их проводник осуждены за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области

09:33, 01 сентября 2017, ПАИ

Прокуратурой Пыталовского района Псковской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 5 граждан Социалистической Республики Вьетнам, а также гражданина России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Приговором Пыталовского районного суда гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 30, ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), 5 граждан Социалистической Республики Вьетнам признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

В суде установлено, что 12 апреля около двух часов ночи 5 вьетнамцев, находясь на территории Пыталовского района Псковской области, не имея при себе действительных документов на право выезда из Российской Федерации, в сопровождении гражданина Российской Федерации, выполнявшего роль проводника и предоставлявший информацию о маршруте следования к российско-латвийской границе, пешком направились через лесной массив в сторону государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики с целью ее незаконного пересечения, однако были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области в 15 метрах от Государственной границы с Латвийской Республики.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил всем иностранным гражданам наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, гражданину Российской Федерации – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.