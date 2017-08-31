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Спорт

Порховичи отличились на Всероссийском конкурсе «ГТО всей семьей»

Семья Виткиных из Порхова отличилась на Всероссийском конкурсе среди региональных органов управления образованием «ГТО всей семьей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Фото csppskov

Конкурс являлся отборочным этапом Всероссийского спортивно-просветительского семейного фестиваля. По итогам проведенной экспертизы работ «Лучшие практики вовлечения семей с детьми к сдаче норм ГТО» Псковская область признана победителем в номинации «Региональные органы управления образованием».

Победителем в категории «Лучшие семьи-участники» от Псковской области стала семья Виткиных.

Торжественная церемония награждения призеров фестиваля состоится 17 сентября в Москве.

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