Порховичи отличились на Всероссийском конкурсе «ГТО всей семьей»
Семья Виткиных из Порхова отличилась на Всероссийском конкурсе среди региональных органов управления образованием «ГТО всей семьей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.
Конкурс являлся отборочным этапом Всероссийского спортивно-просветительского семейного фестиваля. По итогам проведенной экспертизы работ «Лучшие практики вовлечения семей с детьми к сдаче норм ГТО» Псковская область признана победителем в номинации «Региональные органы управления образованием».
Победителем в категории «Лучшие семьи-участники» от Псковской области стала семья Виткиных.
Торжественная церемония награждения призеров фестиваля состоится 17 сентября в Москве.