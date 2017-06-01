В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни

09:57, 01 сентября 2017, ПАИ

В четверг, 31 августа, около 12:30 в ресторане сети «Мама Рома» на проспекте Бакунина в Санкт-Петербурге оперативники центрального аппарата ФСБ и управления по Псковской области задержали заместителя начальника Псковской таможни подполковника таможенной службы Сергея Шубина при получении от коммерсанта взятки в размере $10 000.

Как сообщает «Фонтанка», задержанный уже признался в совершении преступления.

По сведениям издания, за встречей Шубина и предпринимателя следили оперативники ФСБ, сидевшие за соседним столиком под видом пары, на столе которых стоял букет с цветами. После задержания замначальника Псковской таможне его увели и в дальнейших следственных действиях на месте задержания он участия не принимал. После этого сотрудники спецслужбы перегородили зал и начали изъятие денег.

В небольшой сумке Шубина они обнаружили пачку долларов и 5 мобильных телефонов.

По информации «Фонтанки», сначала Шубин заявлял, что $10 000 ему просто оставил предприниматель, но потом лично написал чистосердечное признание. За это время сотрудники ФСБ открыли его переписку в WhatsApp, по которой ему также задавались вопросы.

Через час после этого Шубину стало плохо, и сотрудники принесли ему лекарство. Затем ещё через несколько часов к задержанному приехала супруга: им дали поговорить, после чего она заказала в том же ресторане мужу обед.

Все следственные процедуры закончились только около 20:00, после чего Шубина уже без наручников сотрудники увезли с собой, и вскоре этапировали в Москву. При этом, как отмечает издание, прибывшие из Москвы в Петербург сотрудники ФСБ не поставили в известность о своих намерениях региональное управление, что говорит о предельной секретности реализации.

«Фонтанка» напоминает, что Сергей Шубин начинал карьеру офицером 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии, а в Псковской таможне он отвечал за правоохранительную работу и являлся начальником контрактной службы.