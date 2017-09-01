В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист

10:20, 01 сентября 2017, ПАИ

31 августа около 23:00 в Пскове на стадионе «747» в ходе любительского матча почувствовал себя плохо и умер футболист. Об этом сообщили очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Сначала помощь товарищу пытались оказать остальные игроки, а через несколько минут прямо на футбольное поле прибыл реанимобиль. Однако реанимационные мероприятия не помогли.

В администрации стадиона Псковскому агентству информации подтвердили данную информацию, отметив, что трагедия произошла во время игры двух любительских команд, арендовавших поле.

По неподтверждённой информации, погибший был главным инженером на одном из псковских заводов.