Турчак и Цецерский поздравили первых учеников новой псковской школы

10:21, 01 сентября 2017, ПАИ

1 сентября в новой школе в Борисовичах состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, началось мероприятие с поднятия флагов РФ и Пскова под гимны страны и города, это право доверили ученикам одиннадцатых и первых классов.

«От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников в году, главным осенним праздником - Днем знаний. В этом году в школы Псковской области пошли 65 тысяч учеников, в том числе 7 тысяч первоклассников. Это свидетельствует о том, что наш регион развивается, омолаживается и уверенно двигается вперед», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Он также отметил: «Этот День знаний особенный, потому что вы начинаете его в новой школе. Это первая школа, которая построена в Пскове за последние 25 лет, первая, но не последняя - строится школа в Великих Луках, планируется строительство новых школ в районах».

Далее глава региона обратился к первоклассникам и пожелал им, чтобы школа стала для них вторым домом, чтобы они получили здесь новые знания, обрели новых друзей, и в итоге стали честными и порядочными людьми.

Также А. Турчак поздравил с началом учбеного года старшеклассников, которым, по его словам, к сожалению, предстоит учиться в уникальном по наполнению образовательном учреждении всего год. Тем не менее, подчеркнул губернатор, школа даст им старт в будущее.

Андрей Турчак поблагодарил родителей за терпение и ожидание, педагогов — за их труд, строителей — за качественную работу, выполненную в срок, несмотря на не слишком благоприятные погодные условия. «В добрый путь!» - заключил глава региона.

Затем гендиректор строительной компании «ДСК» Анатолий Изосин вручил символический ключ от школы директору Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяне Светенко. Она, в свою очередь, пообещала постараться сохранить это здание чистым, светлым и красивым, каковым оно является сейчас.

После этого слово взял глава Пскова Иван Цецерский: «Первое сентября мы начинаем в новой современной школе. Это, конечно, радует. Процесс строительства был непростым, но мы все успели». Он поблагодарил лично губернатора за оказанное в этом вопросе содействие, а также сообщил, что новая школа должна появиться еще и на Запсковье. «Мы ставим цель, чтобы в псковских школах исчезли вторые смены», - добавил глава города.

Кроме того, к присутствующим на линейке обратилась Татьяна Светенко: «Сегодня радостный и символичный день. К тому же, в 2018 году инженерно-лингвистической гимназии исполняется 25 лет. Приятно, что этот праздник мы будем отмечать в новых светлых стенах, наполненных новой умной техникой». Она выразила благодарность учителям и родителям школьников. «Мы вместе, и все зависит от нас. Наша задача - наполнить школу умным содержанием — пятерками и четверками», - сказала директор учебного заведения.