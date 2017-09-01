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В Пскове, Пушкинских Горах и Бежаницах задержаны пьяные водители-рецидивисты

В Пскове, Пушкинских Горах и Бежаницах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Пскове утром 31 августа у  дома  по  улице Ижорского батальона полицейские остановили автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В Бежаницах вечером 31 августа по улице Аэродромной на мопеде двигался  34-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. А в Пушкинских Горах  30 августа  на  улице   Новоржевской стражи порядка остановили  37-летнего нетрезвого водителя скутера.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.
 

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