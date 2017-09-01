В Пскове, Пушкинских Горах и Бежаницах задержаны пьяные водители-рецидивисты

11:14, 01 сентября 2017, ПАИ

В Пскове, Пушкинских Горах и Бежаницах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Пскове утром 31 августа у дома по улице Ижорского батальона полицейские остановили автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В Бежаницах вечером 31 августа по улице Аэродромной на мопеде двигался 34-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. А в Пушкинских Горах 30 августа на улице Новоржевской стражи порядка остановили 37-летнего нетрезвого водителя скутера.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

