Праздничная программа для школьников пройдет сегодня в Детском парке Пскова
1 сентября в 14:00 в Детском парке Пскова (амфитеатр) состоится праздничная программа «В стране невыученных урок», посвященная Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Программу подготовила Централизованная библиотечная система города Пскова. Школьники смогут принять участие в конкурсах и получить призы.
Добавим, праздник, который отмечается сегодня, появился в советское время. Официально как «День знаний» он был учреждён соответствующим Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года, который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём.