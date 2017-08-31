0
21:51
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
13:25
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
11:55
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
12:56
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
13:50
Икона радости
10:56
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
Еще новости
Культура

Конкурс «Довлатов GO» стартует в Пскове 5 сентября

С 5 по 9 сентября псковичи смогут принять участие в конкурсе «Довлатов GO». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, для этого нужно искать стикеры с Довлатовым на улицах города и фотографировать их.
Призом будет абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник».

«Мы, то есть организаторы фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», спрятали в городе стикеры с изображением писателя. Каждый день в 10 утра мы будем давать тебе подсказку, где они могут находиться. Стикеры могут быть в самых разных местах: на автобусном вокзале или в клумбе у памятника Ленину. Твоя задача – каждый день, с 5 по 9 сентября, получив подсказку утром, собрать как можно больше стикеров до вечера. На следующее утро будут новая подсказка и новые стикеры», - рассказали организаторы конкурса.

Пошаговая инструкция:
1 Шаг: получи подсказку вот тут https://vk-cc.com/ANhgIR (если пользуешься Вконтакте) или тут goo.gl/xPAkJ3 (если пользуешься Facebook) в 10:00
2 Шаг: выходи из дома и начинай искать стикер
3 Шаг: когда найдешь стикер – фотографируй его и размещай в сети «В»онтакте» или Facebook с тегом #ДовлатовGO

Размещать фотографии можно только с 11:00 до 23:00. Всего на один день игры будут доступны 5 стикеров.

Каждый вечер планируется подводить промежуточные итоги. При соблюдении всех правил за каждое фото стикера полагается 5 баллов.

Игра закончится 9 сентября в 23:00. «До полуночи мы все посчитаем и объявим победителя. Выиграет тот, кто наберет наибольшее количество баллов», - сказали в Театрально-концертной дирекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
31 августа 2017
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
31 августа 2017
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
31 августа 2017
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
30 августа 2017
Фестиваль «Железный град - 2017» вошел в десятку самых популярных у российских туристов культурных событий
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 1
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
28 августа 2017
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы 5
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
27 августа 2017
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе

Идет загрузка...