Конкурс «Довлатов GO» стартует в Пскове 5 сентября

10:50, 01 сентября 2017, ПАИ

С 5 по 9 сентября псковичи смогут принять участие в конкурсе «Довлатов GO». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, для этого нужно искать стикеры с Довлатовым на улицах города и фотографировать их.

Призом будет абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник».

«Мы, то есть организаторы фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», спрятали в городе стикеры с изображением писателя. Каждый день в 10 утра мы будем давать тебе подсказку, где они могут находиться. Стикеры могут быть в самых разных местах: на автобусном вокзале или в клумбе у памятника Ленину. Твоя задача – каждый день, с 5 по 9 сентября, получив подсказку утром, собрать как можно больше стикеров до вечера. На следующее утро будут новая подсказка и новые стикеры», - рассказали организаторы конкурса.

Пошаговая инструкция:

1 Шаг: получи подсказку вот тут https://vk-cc.com/ANhgIR (если пользуешься Вконтакте) или тут goo.gl/xPAkJ3 (если пользуешься Facebook) в 10:00

2 Шаг: выходи из дома и начинай искать стикер

3 Шаг: когда найдешь стикер – фотографируй его и размещай в сети «В»онтакте» или Facebook с тегом #ДовлатовGO

Размещать фотографии можно только с 11:00 до 23:00. Всего на один день игры будут доступны 5 стикеров.

Каждый вечер планируется подводить промежуточные итоги. При соблюдении всех правил за каждое фото стикера полагается 5 баллов.

Игра закончится 9 сентября в 23:00. «До полуночи мы все посчитаем и объявим победителя. Выиграет тот, кто наберет наибольшее количество баллов», - сказали в Театрально-концертной дирекции.