Острович украл девять упаковок кофе из магазина в Великих Луках

10:54, 01 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники полиции задержали по подозрению в краже жителя Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках днем 30 августа из магазина по проспекту Ленина неизвестный совершил кражу девяти упаковок кофе, после чего скрылся на автомобиле.

По записи с камеры видеонаблюдения стражи порядка установили приметы подозреваемого. Соответствующая ориентировка была направлена в соседние органы внутренних дел.

В результате машину с разыскиваемым мужчиной вскоре остановил экипаж ДПС ГИБДД в Острове. Подозреваемым оказался безработный житель города 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Похищенное изъято. Проводится проверка.