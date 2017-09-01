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Острович украл девять упаковок кофе из магазина в Великих Луках

Сотрудники полиции задержали по подозрению в краже жителя Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках днем 30 августа из магазина по проспекту Ленина неизвестный совершил кражу девяти упаковок кофе, после чего скрылся на автомобиле.

По записи с камеры видеонаблюдения стражи порядка установили приметы подозреваемого. Соответствующая ориентировка была направлена в соседние органы внутренних дел.

В результате машину с  разыскиваемым мужчиной вскоре остановил экипаж ДПС ГИБДД в Острове. Подозреваемым оказался  безработный житель города 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Похищенное изъято. Проводится проверка.

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