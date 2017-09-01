Северный ветер и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 2 сентября

11:07, 01 сентября 2017, ПАИ

2 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +9…+14 градусов, днем: +13…+18.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.